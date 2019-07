Règlement de compte familial au sommet de l'Etat: Marème Faye et Aliou Sall se font la "guerre" (Lettre du Continent)

L’enquête de la chaîne britannique, BBC, sur la corruption présumée sur le pétrole sénégalais, intitulée «Un scandale de 10 milliards de dollars », accablant le frère du président de la République, Aliou Sall, prend une autre tournure. La lettre du Continent (LC), informe, dans sa parution d’hier mercredi 10 juillet 2019, que l’affaire vire vers un règlement de compte familial entre le camp de la Première Dame et celui du frère du chef de l'Etat.



Le magasine qui accuse la Première Dame de vouloir écarter le jeune frère du chef de l’Etat, révèle que la démission d’Aliou Sall à la tête de la Caisse des dépôts et de consignation (Dcd) laisse le champ libre aux proches de Marième Faye Sall.



Toujours selon la LC, depuis le début de l’année, les relations entre Aliou Sall et Marième Faye se sont détériorées et l’accès du maire de Guédiawaye au Palais a été considérablement réduit. Le journal indique que Sall frère espérait même entrer dans le gouvernement Macky II, mais rien.



Le frère du chef de l'Etat avait, lors d'une séance d'explication avec ses militants après le déclenchement de l'affaire Pétro-Tim, accusé certains membres de l'Alliance pour la République (Apr) et des gens au Palais d'être de connivence avec l'opposition pour "tenter de le liquider".