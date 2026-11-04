CAN Beach Soccer 2026 : le Sénégal hérite du groupe A avec le Mozambique, l'Ouganda et le Ghana

Pays hôte de la CAN Beach Soccer 2026 organisée du 28 novembre au 6 décembre 2026, le Sénégal évolue dans le groupe A aux côtés du Mozambique, de l’Ouganda et du Ghana. Vainqueurs des cinq dernières éditions de la compétition, les Lions de la plage visent un sixième titre consécutif devant leur public.



Cette phase de groupes place les tenants du titre face à des adversaires déterminés à bousculer la hiérarchie continentale. La sélection sénégalaise aborde ce rendez-vous avec un statut de favori assumé sur ses terres. L’enjeu majeur de cette édition reste la conservation du trophée africain et la consolidation de l'hégémonie des Lions sur le beach soccer continental.

