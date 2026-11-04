JOJ Dakar 2026 : les Lionceaux du futsal dominent le Panama 5-4 à la dernière seconde

L'équipe du Sénégal de futsal a décroché sa première victoire aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 en s'imposant 5-4 face au Panama au Complexe Iba-Mar-Diop. Un succès arraché à la dernière seconde lors de sa deuxième sortie dans le tournoi. Cette performance permet aux Lionceaux de s'installer à la troisième place de leur groupe et de se relancer dans la compétition.
La sélection nationale jouera sa qualification pour le dernier carré samedi à 17 h 30 GMT contre l'Afghanistan, battu 2-1 par l'Argentine. Ce rendez-vous décisif fera office de finale directe pour l'obtention d'un billet en demi-finales.
La sélection nationale jouera sa qualification pour le dernier carré samedi à 17 h 30 GMT contre l'Afghanistan, battu 2-1 par l'Argentine. Ce rendez-vous décisif fera office de finale directe pour l'obtention d'un billet en demi-finales.
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