Regroupement des « Lions » : El Hadji Diouf salue l'état d'esprit de la sélection et encourage les nouveaux joueurs

Aux côtés de la sélection nationale, El Hadji Diouf a salué l'esprit de groupe du collectif de Pape Thiaw, actuellement en préparation pour les matchs contre le Soudan le 22 mars et le Togo le 25 mars, dans le cadre des 5e et 6e journées des qualifications pour la Coupe du monde 2026.



L'ancien international sénégalais a exprimé son admiration pour l'attitude des joueurs et leur capacité à s'adapter rapidement aux exigences du staff technique.



« On a la chance d’avoir des joueurs intelligents, capables de s’adapter à n’importe quel entraîneur. Aujourd’hui, Pape Thiaw fait un excellent travail. On sent que les joueurs sont épanouis, investis et heureux d’être là, et c’est ce qui compte le plus », a-t-il indiqué.



L’ancien attaquant des « Lions » a également adressé un message aux nouveaux joueurs : « Il y a des grands joueurs comme Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. Ils sont là pour les guider, alors il ne faut pas hésiter à leur poser des questions. Mais sur le terrain, il faut s’exprimer, jouer et imposer son style. Si Pape Thiaw a fait appel à eux, c’est parce qu’ils méritent de porter ce maillot ».