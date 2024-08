Reims : Amadou Koné risque trois matchs de suspension

Amadou Koné pourrait rater les trois prochaines rencontres. Le Rémois de 19 ans, auteur involontaire d’une charge à retardement sur Angel Gomes, a causé l’évacuation sur civière de l’anglais. L’Ivoirien, qui n’avait semble-t-il pas pour volonté de blesser Gomes, est cependant arrivé beaucoup trop fort dans son intervention et a entraîné un énorme traumatisme crânien pour le milieu de terrain du LOSC, qui a terminé la soirée de samedi, à l’hôpital, rapporte Footmercato.



Pour cette faute grossière, le barème de la LFP, prévoit généralement une suspension de trois matchs. Compte tenu du caractère involontaire de la situation, la commission de discipline pourrait être clémente et ne pas alourdir la sanction, bien que cela soit possible.



Décrit comme un "mec vraiment gentil" par Thomas Berlette, son coach chez les U19, Amadou Koné semble être loin du profil de joueur ayant la volonté de faire mal. Il est d’ailleurs parti rendre visite à Angel Gomes, le soir même à l’hôpital.