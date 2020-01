Reinier passe sa visite médicale avec le Real Madrid

La nouvelle promesse brésilienne est sur le point de rejoindre le Real Madrid. Reinier a déjà passé sa visite médicale avant de signer son tout nouveau contrat.



À l'âge de 17 ans, Reinier est proche de la majorité et cela veut dire que le Real Madrid rendra officiel le transfert du joueur vers l'Europe dans les prochains jours si tout se passe comme prévu.



Cependant, son incorporation pourrait se faire plus tard. Le Brésil ne veut pas voir le joueur quitter sa sélection avant la fin du tournoi préolympique, et celui-ci pourrait donc n'arriver qu'en février.



Et selon les informations de 'Marca', Reinier a passé sa visite médicale pour le Real Madrid ce samedi, lors d'un rendez-vous avec des médecins du Real Madrid, qui ont fait le déplacement au Brésil pour l'occasion.



Son contrat sera de très longue durée, et sera signé dans les prochaines semaines pour une durée de presque sept ans, soit jusqu'au 30 juin de l'année 2026. Pour un prix d'environ 30 millions d'euros.



Reinier ne rejoindra pas directement les rangs de Zinédine Zidane mais ceux de Raúl, qui gère pour le moment la réserve, la Castilla. Il faudra attendre encore un peu avant de le voir avec les plus grands.