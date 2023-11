Réintégration de Sonko : "Me Saïd Larifou se dit confiant

« Qu’on le veuille ou non, monsieur Ousmane Sonko retrouvera sa liberté ». "Nous sommes très sereins et confiants parce que c'est un combat pour nous, pour le droit, pour la justice mais aussi un combat pour un citoyen Sénégalais comme des millions de Sénégalais pour que ses droits civiques et politiques soient reconnus", a déclaré Me Saïd Larifou.

Me Saïd Larifou est revenu sur le réquisitoire de l'avocat général qui rejette le recours de l’Agent Judiciaire (AJE) contestant l'annulation par un juge de Ziguinchor de la radiation des listes électorales d’Ousmane Sonko.

« Le procureur général s'est rangé du côté du juge pour dire que sa décision est parfaitement justifiée en droit. Et puis il y a la question de la contumace...et pareillement le procureur général a estimé que les moyens qui ont été évoqués pour rendre sa décision étaient parfaitement légaux et justifiés. Les réquisitions du parquet général ont demandé à ce que le pourvoi en cassation soit rejeté. »

Cette position du parquet conforte Me Larifou qui estime « qu'en l’état, il n'y a aucune raison juridique qui justifierait que monsieur Ousmane Sonko soit radié des listes électorales ».