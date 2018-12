Rejet de la candidature de Malick Gakou : Le Grand parti dément

Le Grand parti (GP) de Malick Gakou dément l’information selon laquelle le dossier de leur candidat a été invalidé par Conseil constitutionnel. Le porte-parole dudit parti, Malick Guèye, affirme qu’ils ont obtenu plus de 65 800 parrains validés. Il précise toutefois que la candidature de Malick Gakou n’est pas recalée.



«A la suite de la vérification du Conseil constitutionnel, on est à 65 000 de parrains validés sur les 67 000 déposés. On a eu que 2000 rejets, on a eu moins de rejets que tous les candidats de l’opposition. Et, on avait déposé pas sur cette région, seulement (Dakar, ndlr) mais on avait déposé sur 12 régions, il y a 10 régions qui ont été validées parce que on a déposé la barre des 2000 dans 10 régions », a tenu à souligner le porte-parole du Gp.



Malick Guèye de préciser : «ce qu’il faut comprendre maintenant, c’est que mercredi, tous les candidats doivent aller au Conseil constitutionnel pour voir s’il y a pas de doublons, et s’il y a des doublons tout le monde remplace, il y a une étape de vérification qui reste pour tout le monde. Mais, les informations qu’on a véhiculées sur le rejet, on a eu moins de rejet que tous les candidats de l’opposition».