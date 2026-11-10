Rejet du budget 2027 : la mise au point du député Amadou Ba

Le député du groupe parlementaire Pastef, Amadou Ba, a apporté une clarification technique concernant les travaux de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale relatifs à l'examen du projet de Loi de Finances initiale (PLFI) pour l'exercice 2027.



Expliquant la procédure d'examen budgétaire, le parlementaire a rappelé que les recettes font l’objet d’un vote global unique lors de la première partie des travaux. Ainsi, leur rejet par la commission entraîne de facto le rejet de l'ensemble des dépenses inscrites au budget de l'État, puisque les recettes financent les dépenses arrêtées pour chaque département. Amadou Ba a toutefois souligné que la Commission des finances demeure tenue de poursuivre l'examen de chaque budget sectoriel conformément au calendrier établi.



Dans sa déclaration, le vice-président de l'Assemblée nationale a réfuté toute idée de ciblage sélectif des ministères ou des institutions lors des délibérations, qualifiant ces accusations de « manipulation ». Selon lui, la non-adoption des budgets ministériels découle juridiquement et mécaniquement du rejet du volet recettes de la LFI 2027.