Forum de Paris sur la Paix: « les enfants ne décident pas des guerres », rappelle le président Bassirou Diomaye Faye

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a participé ce mardi 10 novembre 2026 au Palais de Chaillot à la séquence de haut niveau du Sommet sur l'enfance du Forum de Paris sur la Paix, dédiée à la protection des enfants.



S'exprimant devant les chefs d'État et de gouvernement réunis autour du thème « De la souveraineté à la coopération », le chef de l'État a souligné que la protection des enfants constitue un devoir collectif en temps de paix comme en temps de guerre. Le président de la République a déclaré que « les enfants ne décident pas des guerres », ajoutant qu'« ils en paient pourtant trop souvent le prix le plus lourd » et que « leur protection ne doit souffrir d'aucune distinction, d'aucun traitement sélectif et d'aucune instrumentalisation ».



Bassirou Diomaye Faye a présenté l'action du Sénégal, axée sur des investissements prioritaires dans la santé infantile, la nutrition, l'éducation et la mise en œuvre d'une stratégie nationale intégrée de prévention et de prise en charge. Il a appelé la communauté internationale à une mobilisation accrue des ressources et à une meilleure coordination afin d'assurer les droits fondamentaux de chaque enfant. Cette intervention intervient avant sa participation au 20e Sommet de la Francophonie prévu à Phnom Penh.