Relance des discussions sur le Sahara occidental à Genève

Le dernier cycle de discussions directes lancé par l'ONU en mars 2007 s'est enlisé en mars 2012. Le Maroc et le Polisario affichant des positions inconciliables concernant le statut et le référendum.



Chargé du dossier depuis 2017, l'ex-président allemand Horst Kohler a déjà rencontré plusieurs fois, mais séparément, les différentes parties, lors d'une tournée régionale.



« C'est le premier pas d'un processus de négociations pour une solution juste durable mutuellement acceptable qui permettra l'auto détermination du peuple du Sahara occidental », a précisé la note d'information de l'ONU.



Le Polisario, qui a proclamé en 1976 une République arabe sahraouie démocratique, réclame l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour régler le conflit né au moment du départ des colons espagnols



Le Maroc rejette toute solution autre qu'une autonomie sous sa souveraineté, invoquant la nécessité de préserver la stabilité régionale.



Le Royaume chérifien contrôle 80 % du territoire du Sahara occidental doté d'un millier de kilomètres de littoral atlantique poissonneux et d'un sous-sol riche en phosphates.