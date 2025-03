Relation bilatérale Sénégal- France : "la France a déjà établi le bilan de ces relations et n'attend que le Sénégal" M. Thani Mohamed-Soilihi

Thani Mohamed-Soilihi, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux est à Dakar depuis le 11 mars 2025, pour deux jours. Cette visite qui porte sur le volet francophonie et/ou partenariats internationaux s'inscrit, selon lui dans la droite ligne de l'agenda transformationnel du Président Macron. « Cet agenda qui consiste à avoir des relations nouvelles avec nos partenaires africains des relations d'égal à égal, gagnant-gagnant, dans le respect des uns des autres ».



« Mon déplacement, que ce soit dans le volet francophonie ou partenariat internationaux, s'inscrit dans la droite ligne de l'agenda transformationnel du Président Macron. Je suis venu ici un peu prendre le pouls, écouter le pays, dans le cadre de nos relations bilatérales entre la France et le Sénégal, relations de plusieurs années sur plusieurs secteurs. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai été très bien accueilli par tout le monde, par mes collègues ministres », a déclaré M. Solihi. Il a tenu ces propos ce mardi lors d’une conférence de presse qu’il a tenu au terme de sa visite au Sénégal.



Durant ces deux jours à Dakar, le ministre délégué a eu à se concerter avec ces homologues sénégalais notamment, Mme Yacine Fall, ministre de l'Intégration Africaine et des Affaires étrangères, et le ministre de l'Enseignement Supérieur, Abdourahmane Diouf, avec qui il a échangé sur la volonté commune de l'examen en cours des relations et des priorités des deux pays.



« J'ai rendu visite à mon collègue, le ministre de l'enseignement supérieur. Nous avons échangé sur nos sujets communs en matière de formation universitaire, notamment dans le cadre de l'échange entre étudiants. Les étudiants sénégalais constituent la première communauté estudiantine en France. Nous n'avons pas manqué avec mes interlocuteurs de parler aussi des sujets de francophonie. Nous avons ensemble évoqué le sujet de la mobilité des jeunes, de l'employabilité des jeunes. J'ai rappelé un des dispositifs, un des engagements annoncés à l'issue du sommet sur la francophonie, le programme international de mobilité et d'employabilité francophone, qui est un programme d'échange parmi les 1100 universités qui composent l'alliance universitaire francophone », a-t-il expliqué.



M. Thani Mohamed-Soilihi, s’est par ailleurs, rendu à la DER qui s'occupe d'entreprenariat pour donner leur chance à ces jeunes dans l'entreprenariat. Que ce soit les jeunes femmes ou les jeunes hommes et au centre de formation aux métiers portuaires.



Le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux qui a également effectué une visite sur les chantiers de la nouvelle piscine Olympique du Sénégal en vue des JOJ2026 a révélé que la France collabore notamment dans le cadre de la construction cette piscine cofinancée par l'Agence française de développement. Une collaboration qu’il a estimée comme étant « quelque part aussi, un passage à témoin pour accompagner nos amis sénégalais dans une montée en puissance pour parvenir au jeu ».



L’envoyé de la France a indiqué avoir échangé avec des jeunes femmes et jeunes hommes investis dans les industries culturelles et créatives.

Interpellé sur la question du retrait prochain de la base militaire française et le sort qui sera réservé à ces personnes M. Soilihi a déclaré que ce sujet n’a pas été évoqué avec ses homologues sénégalais, mais il y a déjà un travail en cours dans ce sens. « Nous n'en avons pas parlé parce que vous le savez, il y a une commission mixte qui a été installée par les deux pays qui est en train de faire son travail. Et au fur et à mesure de l'évolution de ce travail, des communications au cas échéant seront faites », a-t-il fait savoir.



Revenant sur les thèmes discutés avec Mme le ministre Yacine Fall, il a souligné que de manière générale, ce sont les relations bilatérales. Ajoutant que les deux pays sont en train d'examiner quelles vont être les priorités dans les mois, dans les années à venir.

« Vous le savez, nos deux présidents de la République se sont accordés sur le principe d'une revue de portefeuille. Ils ont eu l'occasion d'en parler au téléphone. Ils ont eu l'occasion de se voir, notamment lorsque le Président sénégalais s'était déplacé dans le cadre des Jeux olympiques. Sur le principe, il y a cette volonté commune de revoir nos relations, qui sont multiples dans tous les domaines, que ce soit sportif, culturel, économique », a dit le ministre délégué qui a par la même occasion signalé que du côté français, le bilan de ces liens, de ces relations est déjà établi. Et qu’il attend, du côté sénégalais, la définition, la redéfinition de leurs priorités. Afin qu’ensemble, ces deux pays puissent voir ce qu'il sera bien de retenir. « Il faut dire aussi que nos deux premiers ministres ont échangé. Et là, de la même manière, sur le principe de cette revue de portefeuille, il y a accord, il y a consensus. Maintenant, après cet exercice du côté français, nous attendons le retour de nos amis du Sénégal ».



Poursuivant : « J'ai évoqué avec elle aussi les enjeux globaux et notamment des événements que nous sommes en train d'organiser en France, notamment le sommet Nutrition for Growth. Le sommet sur la nutrition que nous organisons les 27 et 28 mars prochains. Un sommet très, très important au cours duquel nous attendons des contributions pour lutter contre la malnutrition partout dans le monde, y compris dans nos pays.

Nous avons également évoqué le sommet un octroi sur les océans qui sera organisé à Nice entre le 9 et le 13 juin. Et le Sénégal est notamment très en pointe en matière de protection des aires marines protégées. Nous attendons une participation et évidemment de nos partenaires du Sénégal et avec ce traité sur les océans. Ce sommet sur les océans, nous espérons une adhésion le plus possible de pays au traité de protection des océans et des fonds marins », a -t-il également souligné.



« Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos deux pays sont en train d'examiner leurs futures priorités. Le Sénégal est dans ce travail de réflexion en vue de la revue du portefeuille », a précisé M. Soilihi.