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Religion : la CONACOC annonce le début du mois de Maamou Koor pour ce mercredi 11 novembre 2026



Religion : la CONACOC annonce le début du mois de Maamou Koor pour ce mercredi 11 novembre 2026
La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) a annoncé ce mardi 10 novembre 2026 que le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du territoire national.
 
À l’issue de sa réunion tenue dans les locaux de la RTS, et après la centralisation des rapports envoyés par ses 485 observateurs répartis à travers le pays, la Commission a confirmé l'apparition du croissant. En concertation avec les imams et les représentants des familles religieuses des 14 régions et 46 départements du Sénégal, la CONACOC a fixé le mercredi 11 novembre 2026 comme premier jour du mois lunaire de Maamou Koor, connu sous l'appellation de Jumma Al-Akhira.
 
Cette annonce marque une étape essentielle dans le calendrier musulman local, signalant qu'il reste officiellement 90 jours avant le début du mois béni de Ramadan.
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Mardi 10 Novembre 2026 - 23:11


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