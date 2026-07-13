Religion : le ministère de l'Intérieur accueille le CRD national du Grand Magal de Touba ce mardi

Le Comité régional de développement national se réunira ce mardi 14 juillet 2026 à 16 heures au ministère de l’Intérieur à Dakar. La rencontre se tiendra sous la présidence du ministre de l'Intérieur et en présence de Serigne Bassirou Ibn Serigne Abdou Khadre, président du comité d'organisation. L'objectif est d'organiser le Grand Magal de Touba, prévu au début du mois d'août 2026, qui rassemble chaque année plus de 6,5 millions de fidèles en période d'hivernage.



Cette session fait suite à une première rencontre d'évaluation sectorielle organisée à Diourbel. Selon le communiqué signé par Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, ce rendez-vous « vient donc clore ce cycle d’évaluation et marque, cette fois, l’entrée dans la dernière ligne droite des préparatifs ». Les participants vont valider les dispositions finales dans plusieurs secteurs clés comme l'hydraulique, l'assainissement, l'électricité, la santé et la sécurité.