Remise des cahiers de doléances au President Macky Sall : Mballo Dia Thiam tire sur les syndicalistes fantômes

Comme chaque 1er mai, les centrales syndicales du Sénégal vont remettre au président de la République leurs cahiers de doléances au Palais. De meilleures conditions de travail et de vie des employés seront au centre des préoccupations. Mais pour certains d'entre eux, c'est le seul moment de l'année qu'ils ont choisi pour exister





Ce que le Coordonnateur d’And Guëssëm, Mballo Dia Thiam dénonce. «Il faut être sur le terrain, au lieu de défiler le 1er Mai et se séparer. Un lutteur, on l’attend dans l’arène et non sur les gradins», a-t-il déclaré.