Remise du drapeau national aux Lionnes en partance pour le Mondial, Jeudi

La cérémonie se tiendra à partir de 12 heures dans les locaux du ministère des Sports, précise le communiqué.



Le Sénégal figure dans la poule D du Mondial, en compagnie des Etats-Unis, de la Lettonie et de la Chine.



Seize équipes prendront part à cette compétition, à laquelle l’Afrique sera représentée par le Nigeria et le Sénégal.



La première équipe de chacun des quatre groupes se qualifiera directement pour les quarts de finale.



Les équipes arrivées deuxième et troisième dans chaque poule vont s’affronter pour décrocher un ticket pour le même stade de la compétition.



Avec APS