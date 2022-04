Remous à la RTS, Soleil, APS et EXCAF : Cheikh Diop de la CNTS/FC note "une violation des droits et libertés des travailleurs"

En marge de la rentrée syndicale de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal/Forces du changement (CNTS/FC), le Secrétaire de la centrale syndicale, Cheikh Diop s'est exprimé sur la crise qui touche le secteur de la presse. Il note une "violation des droits et libertés" des travailleurs au Soleil, de l'APS, de la RTS, et du groupe EXCAF.



« Aujourd'hui, on constate par ce fait que les violations ont changé de camp. D'habitude, c'est au niveau du secteur privé qu'on se battait pour le respect du droit des travailleurs. Aujourd'hui, c'est dans le secteur public et l'Etat est directement interpellé pour régler ce qui est en train de se passer au niveau de la presse publique », a-t-il dit.



Sur le cas du journaliste Bamba Kassé, agent à l’Agence de presse sénégalaise (Aps), suspendu depuis plus de deux ans pour avoir pris la défense de deux cadres femmes licenciées. Cheikh Diop estime que c’est « une sanction contre l’exercice du droit syndical ».



Au niveau de la RTS, le syndicaliste relève des violations moins graves de certaines libertés des travailleurs. « Il y a une ingérence dans le mouvement syndical de la RTS. Il y a eu des affections, et même des suspensions de salaire. Mais Je pense que cette dernière question a été réglée mais l'ingérence dans le mouvement syndical au niveau de la RTS est une réalité et l'arbitraire également est une réalité dans cette entreprise ».



Au niveau du quotidien national le Soleil, le SG de la CNTS/FC indique que c'est exactement la même chose. « Au niveau du Soleil des délégués, des candidats de délégués du personnel ont été affectés durant leur mandat et durant leur candidature ce qui est interdit par la loi. Il y a également au niveau du Soleil des suspensions de salaire qui a soulevé l'ire de l'ensemble des travailleurs pour protester contre cette suspension. Des licenciements et des affections arbitraires ».



Toutefois, Cheikh Diop annonce avoir pris langue avec les directeurs généraux de l'Aps de la RTS et du Soleil, pour trouver des solutions. Mais il note que les négociations n'ont pas abouti. M. Diop a fait savoir que ce 1er mai sera l'occasion en face au chef de l'Etat de revenir sur ces questions afin de trouver des solutions.