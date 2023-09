Remous au Port de Dakar : le collectif des acteurs portuaires en grève jusqu'à mercredi

Le collectif des acteurs portuaires est passé à l'acte. En grève depuis lundi, ses membres comptent bloquer le fonctionnement du Port autonome de Dakar (Pad).



« Après consultation entre des acteurs portuaires à savoir Usetta, Unacois/Yessal, Asstap, Ceatics, Cocoges et Acis, nous avons pris la décision de ne plus faire des paiements sur toute la ligne de l'environnement portuaire. Ceci nous a amené donc à décréter une grève à partir de ce lundi et jusqu'à mercredi, date à laquelle le Premier ministre a promis de nous recevoir pour régler le problème. Nous allons observer un arrêt de travail jusqu'à avoir la satisfaction totale des promesses qui ont été faites et non tenues », a fait savoir Etienne Sarr leur porte-parole du collectif.



Khadim Sylla, un autre responsable du collectif d'indiquer: « Nous faisons cette grève parce que, nous sommes dans des difficultés depuis plusieurs mois main- tenant avec les compagnies maritimes et Dp World. A cause de Dp World, tous les de opérateurs économiques confondus du Pad, après avoir fait leurs opérations d'enlèvement de containers ou de marchandises, ont des difficultés énormes avec les compagnies maritimes. Les camions qui doivent prendre les containers à l'intérieur de Dp World ont des difficultés ».



« Il y a des chauffeurs qui restent dans leurs camions pendant presque 3 jours en plus la non-livraison des containers du port », a fait savoir M. Sylla.



Selon lui, « le retour des containers vides est plus que grave dans la mesure où même après dépotage, le camion reste avec le container vide pendant plusieurs jours et cela impacte les opérateurs. Tout ceci accumulé a fait que les opérateurs économiques sénégalais ne peuvent plus s'en sortir ».



Le Premier ministre Amadou Ba a décidé de rencontrer les grévistes ce mercredi.