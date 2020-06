Remplacement de Alioune Badara Cissé: le ministre Malick Sall confirme Demba Kandji et explique

Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Me Malick Sall a apporté quelques précisions suite au détachement du magistrat Demba Kandji à la Présidence de la République. Ce, en vue d’être nommé Médiateur de la République, en remplacement de Alioune Badara Cissé (ABC).



« Demba Kandji a fait plus de 10 ans comme premier président de la Cour d’Appel de Dakar. Sans violer le secret, Demba voulait quitter ce poste-là parce qu’il estimait qu’il n’avait plus rien à prouver à ce niveau-là et que ça l’avait épuisé à la limite », a précisé d’emblée le ministre de la Justice. Soulignant qu’il a quitté ce poste pour « être, provisoirement, détaché au Palais ».



Me Malick Sall de révéler à l'émission Jury du dimanche sur Iradio « qu’à moyen terme, il ira prendre le poste de Médiateur de la République. Je le confirme. Mais ce sera au moment opportun », a-t-il souligné.



Avant d’expliquer qu’en raison du fait que le Médiateur de la République actuel, Alioune Badara Cissé, ne peut pas être révoqué, « le président Demba Kandji a été mis, pour le moment, en détachement à la présidence de la République ».



Le ministre de la Justice de rectifier ceux qui disent que c’est la première fois qu’on annonce la nomination prochaine de quelqu’un : « Parmi ceux qui sont nommés, il y a beaucoup qui sont nommés pour compter de…. C’est très fréquent dans la magistrature. C’est-à-dire la nomination sera effective à partir de telle date », a-t-il fait savoir.



Pour rappel, Demba Kandji était jusque-là, premier président de la Cour d’Appel de Dakar. Il était d’ailleurs en charge du dossier Khalifa Sall, dans le cadre de l’affaire dite de la Caisse d’avance. Détaché à la Présidence de la République, il est remplacé au poste de premier président de la Cour d’Appel par Ciré Aly Ba, précédemment procureur général près de la Cour d’appel de Saint-Louis.