Rencontre Mansour Sy Jamil-Macky à Paris: Bess Du Ñak confirme et précise

L’information selon laquelle, Serigne Mansour Sy Jamil a rencontré le Président Macky Sall a Paris, jeudi dernier a été confirmée par le parti Bess Du Ñak, Toutefois, la formation politique du guide religieux fustige la manière dont l’information a été rapportée. « Le journalisme n'est pas une pratique de l'art divinatoire, le journaliste ne fait pas dans la présomption, il relate les faits et avec responsabilité. Le sensationnel est à bannir dans le journalisme », ont écrit les services de communication de Bess Du Ñak





Avant de préciser: « Serigne Mansour Sy Jamil a rencontré le Président c'est vrai. Il ne s'est ni "faufilé", ni caché pour le rencontrer. Ils ont échangé sur des sujets qui concernent le Sénégal mais aussi et surtout la Khadriha avec les préparatifs du centenaire de El hadji Malick Sy (RTA) »



Le communiqué de souligner que « Bess Du Ñak fait partie intégrante de YAW, malgré les dérives notées et décriées. Au moment opportun, nous ferons le bilan dans les instances du Parti et en tirerons toutes les conséquences »