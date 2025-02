Rencontre de haut niveau militaire : Le Sénégal et le Mali renforcent leur coopération

Dans le cadre du renforcement de la coopération militaire bilatérale entre le Mali et le Sénégal, le ministre malien de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Corps d’Armée Sadio Camara, a reçu en audience son homologue sénégalais, le ministre des Forces Armées, Birame Diop, accompagné d’une importante délégation L’information a été rapportée sur la page X (anciennement Twitter) des Forces Armées Maliennes (FAMa).



La rencontre s'est tenue le jeudi 6 février 2025 dans la salle de conférence du ministère malien de la Défense et des Anciens Combattants.



Au cœur des discussions figurait le renforcement des relations bilatérales en matière de sécurité et de défense.



Sur le terrain, la collaboration se traduit par des patrouilles conjointes effectuées le long des frontières afin de renforcer la sécurité transfrontalière.