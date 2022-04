Rencontre ministre de la Fonction publique et syndicats de la Santé: une promesse de matérialisation des accords en fin mai

Après 5 tour d'horloge avec les agents de la santé publique, la ministre de la Fonction publique a assuré qu'il reviendra dans une dizaines de jours pour rencontrer à nouveau les agents. Elle leur a promis de matérialiser les accords en fin mai 2022.



« La délégation de And Gueuseum que j'ai dirigée a répondu a l'invitation de Mme le Ministre de la Fonction Publique au ministère des Finances aujourd'hui à l'effet d'examiner le préavis de grève de notre alliance. Il y avait aussi d'autres organisations qui ont assisté à la réunion. Mais ce qui est important pour And Gueuseum, c’est que nous avions deux préoccupations. La première c'était la signature du protocole d'accord. Parce que depuis le 21 mais 2021, on était en négociation avec le gouvernement. On a eu beaucoup d'accords internes avec les collectivités locales, le ministère de la Santé, le ministère de l'Habitat, et la Fonction publique aussi. De ce point de vu, nous avons cette préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est l'ouverture des négociations sur le système de rémunération. Le gouvernement s'est engagé pour la signature du protocole d'accord et le ministre de la Santé dans les prochains jours nous invitera à la signature du protocole », a déclaré Mballo Dia Thiam Président de l'Alliance And Gueuseum.



S'agissant des revendications à régence financière, le syndicaliste note: « le gouvernement nous a dit que ce premier exercice était un exercice d'écoute. Il nous a dit qu'il reviendra dans une dizaines de jours. Il nous a promis que les accords qui seront issus de la rencontre seront matérialisés, rendu effectifs en fin mai 2022. Nous nous sommes séparés sur ces entre-faits. Voilà l'économie de la rencontre ».