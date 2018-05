Rencontre syndicaliste de la santé et gouvernement prévue ce mardi

Le gouvernement et les syndicalistes de la santé vont entamer de nouvelles négociations pour trouver un accord afin de mettre fin aux grèves qui perdurent dans le système sanitaire. En effet, l’Alliance des syndicats autonomes de la santé (Asas) And Gueusseum va rencontrer le ministre de la Fonction publique ce mardi dans la matinée.



Au même moment, Mballo Dia Thiam et ses camarades comptent poursuivre leur mot d'ordre de grève. Ils entament leur 4ième plan d’action marqué par une grève de 72 heures les mardi, mercredi et jeudi avec respect des urgences et du service minimum, pour exiger du gouvernement du Sénégal entre autres points, l’application des accords résiduels de 2014,