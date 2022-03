Renforcement système de gestion des finances publiques: l'USAID va travailler avec le ministère sénégalais des Finances

Le Gouvernement du Sénégal s'est engagé à soutenir l'accélération de la mise en œuvre des réformes pour atteindre et soutenir ses objectifs de développement. Ces dernières années, le Sénégal a réalisé des progrès importants pour renforcer son système de gestion des finances publiques (GFP) grâce à la mise en œuvre des réformes du cadre harmonisé des finances publiques de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).



"L'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) au Sénégal soutiendra le gouvernement sénégalais dans ses efforts pour améliorer davantage la GFP à travers une nouvelle activité intitulée Appui aux Réformes des Finances Publiques", peut-on lire dans un communiqué de l'Ambassade des USA parvenu à PressAfrik.



Qui poursuit: "Grâce au financement de l'USAID, Deloitte Consulting LLP apportera son soutien au Ministère des Finances et du Budget, aux ministères sectoriels, à la Cour des Comptes et les organisations de la société civile afin d'améliorer la transparence, renforcer l'efficacité de l'exécution du budget et d'aider le gouvernement du Sénégal à générer davantage de recettes intérieures".



L'activité a été lancée, virtuellement, le 1er mars. Les principales parties prenantes y ont participé, notamment des représentants de l'USAID et du ministère sénégalais du Budget et des Finances et l’ensemble des entités bénéficiaires.



Le projet travaillera en étroite collaboration avec les entités du gouvernement sénégalais, comme le Projet de Coordination des Réformes Budgétaires et Financières (PCRBF), afin de renforcer les capacités nécessaires à une exécution efficiente des dépenses publiques, renforcer les mécanismes de contrôle et faciliter la participation du public au processus budgétaire.



Le renforcement de la confiance des citoyens dans le gouvernement est un élément clé de ce projet. « Les Sénégalais doivent être conscients des politiques qui ont un impact sur leur vie, et participer à un dialogue avec le gouvernement sur le budget et la manière dont la politique publique est mise en œuvre », a déclaré Amadou Maleine Niang, Directeur national du International Budget Partnership.



« L'appui de l'USAID à la gestion des finances publiques aidera à couvrir les besoins au sein des ministères sectoriels pour le parachèvement de la réforme du cadre harmonisé des finances publiques de l’UEMOA et assurer ainsi une meilleure prestation du service public, » a déclaré Mor Diouf, directeur exécutif du PCRBF.



« Le soutien de l'USAID à la gestion des finances publiques aidera le Sénégal à collecter des recettes et à gérer les dépenses publiques pour financer son propre développement. Ceci est essentiel pour l'autonomie et le renforcement de l'économie, qui se remet encore de la pandémie mondiale. Il aidera également le Sénégal à s'intégrer aux marchés régionaux et mondiaux », a ajouté Seynabou Diallo, macroéconomiste à l'USAID.