Rennes : Mbaye Niang ne sera pas un indiscutable

Finalement à Rennes après deux faux départ cet été, Mbaye Niang va devoir faire avec la concurrence. Et pour avoir plus de temps de jeu, l’international sénégalais devra cravacher dur.



Plus rien ne sera offert à Niang. Même le temps de jeu. Titulaire indiscutable ces deux dernières saisons, l’attaquant de 25 ans a changé de statut. Après deux départs avortés, il fait partie de l’effectif du club breton. Donc doit convaincre pour refouler les pelouses.



« L’idée première, c’est qu’il se remette en route pour rejoindre le groupe professionnel quand il sera dans un état physique qui le lui permettra. Je ne sais pas combien de temps ça prendra exactement. Pour l’instant, on joue avec un système où il n’y a qu’un seul attaquant, donc M’Baye rentrera dans la concurrence. (…) Que ce soit avec Serhou (Guirassy), Adrien (Hunou) ou Georginio (Rutter). Tout le monde, aujourd’hui, a envie de jouer et on estime faire jouer les meilleurs, mais la concurrence est là pour tirer tout le monde vers le haut », a déclaré Florian Maurice dans les colonnes d’Ouest-France.



Ayant pris la décision de rester à Rennes, Mbaye Niang sait désormais ce qui l’attend.