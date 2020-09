Rennes aurait ciblé Alfred Gomis pour remplacer son compatriote Edouard Mendy dans les buts

Pour sa première saison sous les couleurs de Dijon, Alfred Gomis a montré tout son talent. Il a été exceptionnel et pourrait donc être le remplaçant de son compatriote Edouard Mendy à Rennes.



Après une saison passée au Stade Rennais, Mendy va certainement signer à Chelsea. Et pour le remplacer, ses dirigeants auraient ciblé Gomis, l’autre gardien sénégalais en Ligue 1.



Selon les informations de RMC, reprises par Africa Top Sport, Rennes s’intéresserait au portier dijonnais Alfred Gomis. Les deux clubs auraient entamé les discussions pour un transfert du "Lion" mais le DFCO ne voudrait en aucun cas se séparer de l’un de ses hommes forts.



Pour rappel, Gomis a été prolongé il y a quelques semaines et est désormais sous contrat avec Dijon jusqu’en 2024.