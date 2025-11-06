Renouvellement des instances de l'UNCEFS : des exploitants forestiers rejettent une circulaire ministérielle jugée “antidémocratique”

L’Union Nationale des Coopératives d’Exploitants Forestiers du Sénégal (UNCEFS) est au cœur d’une vive contestation après la publication d’une circulaire du ministère de l’Agriculture restreignant la participation aux prochaines élections de l’organisation aux seules unions régionales. Une mesure perçue comme une entrave aux principes démocratiques qui régissent jusque-là l’union.



Réunis mardi dernier à Kounkané, dans le département de Vélingara (sud), des membres de l’UNCEFS ont tenu une rencontre suivie d’un point de presse au cours duquel ils ont exprimé leur désaccord total face à cette décision. Ils ont annoncé le lancement d’une pétition nationale afin d’exiger l’annulation pure et simple du texte ministériel et l’organisation d’élections qu’ils souhaitent “libres, transparentes et inclusives”.



Les intervenants ont dénoncé une mesure qu’ils qualifient d’“injuste et contraire aux principes démocratiques” de l’union. Pour Mame Bouba Camara et ses camarades, cette circulaire “écarte les coopératives de base et remet en cause la transparence du processus électoral”, en privant les structures locales, cellules de fondation de l’UNCEFS, de leur droit de choisir leurs représentants.



Dans la même lancée, le président par intérim de l’union, Abdoulaye Ba, a fustigé ce qu’il considère comme des manœuvres politiques visant à influencer la gouvernance de l’organisation. Il a notamment pointé du doigt Abdoulaye Sow, ancien président de l’UNCEFS et actuel président de la Chambre de commerce de Dakar, qu’il accuse de vouloir “placer ses proches à la tête de l’union”. « Ce qui ne passera pas », a martelé Abdoulaye Ba, très ferme dans son propos.



Le président par intérim a en outre appelé l’État à revoir cette circulaire, estimant qu’elle risque de “créer des frustrations au sein des coopératives de base” et de fragiliser l’unité de la structure.



À travers cette mobilisation et la pétition annoncée, les exploitants forestiers comptent mettre la pression sur les autorités afin de préserver l’équité et l’inclusivité dans le processus de renouvellement des instances de l’UNCEFS. Les prochains jours devraient être décisifs dans l’évolution de ce bras de fer entre les coopératives de base et les autorités de tutelle.



