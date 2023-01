Rentrée des Cours et tribunaux : Macky Sall réitère son engagement à.....

Le chef de l'État Macky Sall a présidé ce lundi l’audience solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux. Il a réitéré son engagement à "poursuivre les efforts allant dans le sens du renforcement de l’Etat de droit, dont l’amélioration du fonctionnement du service public de la justice fait partie intégrante".



"C’est l’occasion pour moi de vous réaffirmer mon engagement à poursuivre les efforts allant dans le sens du renforcement de l’Etat de droit, dont l’amélioration du fonctionnement du service public de la justice fait partie intégrante", a dit le président Sall.



Ainsi, a-t-il annoncé la réception prévue cette année du premier lot de 11 ouvrages devant abriter des Palais de justice dans le cadre du Programme de la modernisation des infrastructures du Ministère de la Justice.



"Ce programme d’un financement global de 250 milliards sur budget propre de l’Etat se poursuivra jusqu’en 2027, avec la réalisation de 69 infrastructures, notamment des Cours et tribunaux, établissements pénitentiaires et autres structures connexes", a-t-il expliqué.