Rentrée des classes 2025/2026 : un besoin de plus de 900 enseignants signalés à Kolda

À quelques jours de la rentrée des classes, l’académie de Kolda tire la sonnette d’alarme. Un déficit de 913 enseignants a été signalé ce mercredi 3 septembre lors du comité régional de développement (CRD) préparatoire de la rentrée scolaire 2025/2026.



Selon les chiffres communiqués par le secrétaire général de l’inspection d’académie, 343 enseignants manquent, rien que pour le moyen secondaire général. Une situation préoccupante qui risque d’impacter le bon déroulement de l’année scolaire dans cette région du sud du Sénégal notamment dans des disciplines comme lettres/anglais, maths/SVT et maths/SP



M. Aliou Touré, secrétaire général de l’inspection d’académie de Kolda, a expliqué que la région fonctionne depuis plusieurs années comme un véritable « laboratoire pour les enseignants ». Ces derniers, après quelques années de service, quittent massivement la région afin de poursuivre leur carrière ou de saisir d’autres opportunités professionnelles. Cette mobilité accentue un déficit structurel et permanent en personnels opérationnels.



Malgré ce constat alarmant, l’inspection d’académie garde espoir. Elle compte sur l’arrivée des nouveaux sortants des écoles de formation pour tenter de combler, au moins en partie, ce manque criant.



Reste que ce déficit récurrent pose la question de l’attractivité de la région pour les enseignants et de la pérennité des solutions mises en place. Une problématique qui, si elle n’est pas résolue, pourrait continuer à fragiliser le système éducatif local.