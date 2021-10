Rentrée des classes à Ziguinchor: les élèves se font désirer

À Ziguinchor, la traditionnelle tournée dans les écoles a été conduite par l'adjoint du Gouverneur chargé des affaires administratives. Les autorités de l'éducation ont laissé entendre que tout est fin prêt pour accueillir les élèves. Ce, dans les conditions requises pour l'enseignement.



Dans la plupart des écoles visitées, la majeure partie des élèves ont brillé par leur absence. « Les élèves se font attendre, car retenus dans des champs, les "Navétanes (championnats de football populaire organisés pendant les vacances)", des cérémonies de circoncision ponctuées par le Kankourang et autres activités culturelles. Or, les vacances sont finies », a constaté l'Inspecteur de l'éducation de Ziguinchor, Cheikh Faye.



Poursuivant, il a invité « les parents à contribuer à la présence effective des enfants dans les établissements scolaires ».



De leur côté, les enseignants sont présents dans les établissements depuis le 11 octobre, a renseigné « Libération ». Un constat très positif selon Cheikh Faye. « Au plan administratif, les chefs d'établissement ont fini de faire les emplois du temps. Certains enseignants ont même tenu leurs Conseils de rentrée, mais les élèves se font attendre », a-t-il fait savoir.



Cette rentrée des classes serait diversement appréciée par les acteurs de l'éducation, les syndicalistes de l'enseignement les parents d'élèves et les populations, car la rentrée scolaire 2021 - 2022 est marquée par des inquiétudes.