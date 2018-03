Réponse de Aminata Touré à Karim Wade : «Il y aura beaucoup de grenouilles qui gonfleront pour… »

Aminata Touré n’a pas attendu longtemps pour porter la réplique à Karim Wade qui a demandé au chef de l’Etat de se résoudre à l’affronter à l’élection présidentielle de 2019. En effet, pour l’ancien Premier ministre, entre le candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds) et les échéances électorales, il y a les 138 milliards de francs CFA que ce dernier doit à l’Etat du Sénégal dans le cadre de sa condamnation concernant les biens mal acquis.



«Le discours fanfaron du repris de justice Karim Wade s’adresse à ses partisans désespérés par son absence à 10 mois de l’élection présidentielle après moult annonces reportées», a-t-elle déclaré sur sa page Facebook.



Et d’ajouter : «Ce serait bien de le revoir ici chez nous avec le chèque de 138 milliards qu’il doit au contribuable sénégalais. A une encablure de 2019, il y aura beaucoup de grenouilles qui gonfleront et gonfleront pour essayer d’avoir la taille d’un bœuf et fatalement comme la grenouille de la fable de la Fontaine elles éclateront car les électeurs sénégalais ne sont pas dupes et savent séparer le bon grain de l’ivraie».