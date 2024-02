Report de l'élection présidentielle 2024 : Mimi Touré appelle "les démocrates et les citoyens á se mobiliser"

Elle appelle tout le monde á la mobilisation. "Jamais une élection présidentielle n’a été reportée au Sénégal. Les démocrates et les citoyens devront se mobiliser pour défendre nos acquis démocratiques acquis au prix de sacrifices de plusieurs générations de militants de la Liberté", a-t-elle regretté.

Aminata Touré, candidate recalée à l'élection présidentielle 2024 et par ailleurs soutien du candidat Bassirou Diomaye Faye, s'indigne du report du scrutin 2024. Selon l'ancienne collaboratrice du Président Macky Sall, c'est "une grande tristesse pour la Démocratie sénégalaise"."C'est un jour de grande tristesse et d’indignation pour la Démocratie sénégalaise avec le report de l’élection présidentielle à quelques heures du démarrage de la campagne électorale. Le bulletin de sortie du Président Macky Sall est désormais marqué du sceau de cette régression démocratique sans précédent", a-t-elle écrit sur X ( ex Twitter).