Report de la mise en œuvre de la centrale West African Energy : les dessous de la guerre des actionnaires

Pour répondre aux attentes avec une demande croissante de 10%, la Senelec, en partenariat avec les privés sénégalais, avait lancé la construction de la centrale West African Energy (Wae) pour le futur de l’énergie au Sénégal. Une centrale en cycle combiné au gaz de 366 MW, représentant 25% de la puissance installée du Sénégal. L’enquête menée par L’Observateur suite au report de la mise en service, a décelé une discorde qui mine l’actionnariat de Wae.



En effet, selon le journal, depuis l’emprisonnement de Samuel Sarr (ancien directeur général de Wae) et la discorde qui mine l’actionnariat de Wae, le projet est presque à l’arrêt et portant, rappelle-t-il, la livraison du cycle combiné était prévue en avril 2025.



D’après le quotidien d’information, les Turcs de Calik Enerjien partenariat avec GE Vernova (ex General Electric), ont posé de nouvelles conditions et un avenant a été signé pour l’achèvement du projet. « Le 28 février 2025, la signature d’un addendum du contrat a été faite avec le nouveau directeur et les Turcs. Cet avenant va augmenter les coûts du projet entre 70 et 90 millions d’euros, soit environ entre 42 et 54 milliards de f Cfa », confie-t-on à L’Observateur.



Un membre de l’actionnariat d’ajouter : « Les Turcs ont décidé de livrer le cycle combiné en mars 2026, si les conditions sont remplies à savoir la réception de la turbine à gaz, entre autres ».



Le journal de souligner que ce projet pharaonique a atteint aujourd’hui un niveau d’exécution élevé, malgré les difficultés.