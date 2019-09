Report des Législatives en 2024: Dr Cheikh Diallo conforte la thèse de Boune Abdallah Dionne

Le directeur de l'Ecole d'Art Oratoire et de leadership (EAO), Dr Cheikh Diallo conforte la thèse de Mouhammad Boun Abdallah Dionne, qui avait annoncé le projet de report des élections Législatives, prévues en 2022, jusqu’en 2024,



"En politique tout est question d'altitude et d'attitude. Il me semble que cette forte probabilité ait été froidement décryptée par les tenants du pouvoir. Pour éviter la cohabitation politique, il suffira de ne pas renier le scrutin législatif à la bonne date, en juillet 2022", avance le docteur en Sciences politiques Cheikh Diallo dans les colonnes de l'Observateur



Car, pour lui "Voter le même jour la Présidentielle et les Législatives n'est pas une incongruité électorale, premier cas de figure. Deuxième cas, le législateur peut aussi fixer Les législatives quelques semaines après la présidentielle, comme Lionel Jospin l'avait fait en 2022 en France"



En en croire le DT Cheikh Diallo, si cela est juridiquement faisable dans "les constitutions 5G" pourquoi pas ailleurs ? C'est ainsi que le Mali vient de proroger le mandat des députés de 2018 à 2020. Rappelant également les multiples reports, des Législatives du Gabon et du Togo.