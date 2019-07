Report des Locales 2019: Le parti de Ousmane Sonko se désole de la décision et exige le respect du calendrier républicain

Le PASTEF Les Patriotes, parti de l'opposant Ousmane Sonko, s'est désolé du report sine dié des élections locales prévues en décembre 2019, à l'issue d'un large consensus entre « une certaine » classe politique, avant d'exiger le respect du calendrier républicain, dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



"PASTEF Les Patriotes a appris à travers un communiqué signé par le président de la Commission cellulaire sur le dialogue politique, le Général Mamadou Niang, et daté du mardi 16 juillet 2019, le report sine die des prochaines élections locales. Pour rappel, ces élections, initialement prévues le 29 Juin 2019, avaient déjà été reportées une première fois par le Président Macky Sall au 1er décembre 2019. Selon le contenu du communiqué en question, cette décision serait le fruit d'un large consensus entre « une certaine » classe politique et serait dictée par la nécessité de mieux « garantir un cadre politique et des élections apaisées", rappelle le parti.



Les Patriotes tiennent d'emblée à informer l'opinion publique que cette décision est illégale, illégitime et contraire à la démocratie dans un Etat de droit. Ce report, selon eux outre les fallacieux prétextes par lesquels on veut le légitimer, a d’autres explications.



"Une situation économique catastrophique, marquée par une dette insoutenable, un gap abyssal sur les recettes fiscales, une augmentation du coût de la vie avec le renchérissement des prix des denrées, le tout répercuté sur les couches sociales les plus défavorisées, un dispositif électoral défaillant à tout niveau dénoncé par tous les observateurs nationaux et internationaux, mettant à nu l’incapacité du gouvernement à organiser des élections transparentes et démocratiques, un timing défavorable, du fait de ce qu'il est convenu d'appeler le scandale du siècle à savoir l'affaire « Macky – Aliou – Aly Ngouille – Petro-Tim », énumèrent Les Patriotes.



En résumé, PASTEF les Patriotes, se désole de cette décision de la commission cellulaire et réitère sa position qui est celle du respect du calendrier républicain conformément aux dispositions pertinentes du protocole numéro a/sp1/12/01 de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en son article 2 alinéas premier et second sur la démocratie et la bonne gouvernance et celles du code électoral en son article L.63.