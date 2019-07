Report des Locales: Wade insiste sur son opposition et met en garde Macky Sall

Le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds), Abdoulaye Wade insiste sur son opposition à la décision du report des élections locales prévues en décembre, et en garde Macky Sall qu’il désigne responsable des répercussions de cette mesure arbitraire.



« Le Parti Démocratique Sénégalais prend connaissance avec étonnement de la volonté manifeste de Macky Sall de reporter une deuxième fois la tenue des élections locales, prévues le 1er décembre 2019. Le PDS est farouchement opposé à cette tentative de report, qui n’est sous-tendue par aucun argumentaire recevable », a rappelé Wade dans une note jeudi.



Il ajout que Macky Sall et ses alliés cherchent, par ce biais, à échapper au désaveu dont ils feront l’objet à l’occasion de ce scrutin. Cette décision est d’autant plus regrettable qu’elle intervient au moment où le Sénégal est endeuillé par la perte du Secrétaire Général du Parti Socialiste Ousmane Tanor Dieng.



En agissant ainsi, selon l’opposant, Macky Sall donne, une fois de plus, la mesure de son manque notoire de décence et d’élégance, et espère dissimuler ses basses manœuvres pour imposer une décision aussi importante sur la vie de nos collectivités locales avec la complicité de représentants de partis politiques qui n’ont pour la plupart aucune légitimité politique.



« Le PDS tient solennellement à le mettre en garde contre les conséquences de cette nouvelle forfaiture. Il sera tenu comme unique responsable des répercussions de cette décision arbitraire dont la seule motivation est d’éviter d’essuyer le mécontentement des sénégalais à l’égard de sa politique marquée par une succession de scandales et la hausse généralisée des prix », prévient-il.



Wade appelle toutes les forces vives de notre pays, attachées à notre modèle démocratique à rejeter catégoriquement cette nouvelle violation du calendrier électoral et à s’engager dans cette nouvelle bataille pour le respect du droit à choisir librement des représentants qui agiront dans l’intérêt premier des collectivités locales et des populations.