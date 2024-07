Représentations diplomatiques du Sénégal : la ministre Yassine Fall va procéder au réaménagement très prochainement

Les représentations diplomatiques du Sénégal vont connaître d’importantes modifications prochainement, selon les échos qui nous proviennent de la place de l'indépendance de Dakar.

Suite au rappel de 80 membres du personnel diplomatique en mai dernier, la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, se prépare à nommer leurs remplaçants.



Les postes de vice-consul, chef de bureau économique, secrétaire et attaché d’ambassade sont principalement concernés. Un diplomate, rapporte Senego, a révélé au journal Enquête, dans son édition du lundi 22 juillet, que ces postes étaient souvent occupés par des individus extérieurs au corps diplomatique bénéficiant de contrats spéciaux. Cette initiative vise à éliminer les nominations politiques controversées et à favoriser une professionnalisation accrue au sein du ministère des Affaires étrangères.



Le réaménagement affectera aussi les postes d’ambassadeur et de consul. Enquête rapporte que l’ambassadeur du Sénégal à Paris, El Hadji Magatte Sèye, et le consul général à Paris, Amadou Diallo, seront bientôt remplacés. Mansour Élimane Kane, en poste à Washington, est également concerné.



Les postes d’ambassadeur vacants seront également pourvus. Khar Diouf et le général Jean-Baptiste Tine, précédemment en poste au Cameroun et en Russie, respectivement, verront leurs successeurs nommés prochainement. Khar Diouf a été nommé secrétaire général du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, et le général Jean-Baptiste Tine est devenu ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique à la suite de l’alternance du 24 mars dernier.