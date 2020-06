Reprise des cours : la date du 25 juin retenue ( Officiel)

La date de la reprise des cours dans les classes d'examens est enfin connue. Le ministre de l'Education nationale a retenu le 25 juin prochain, c'est-à-dire, dans moins de dix (10) jours. L'annonce a été faite ce mercredi lors du Conseil des ministres.



"Le Ministre de l’Education nationale a fait une communication dans laquelle il a proposé la reprise des cours pour les classes d’examen, le 25 juin 2020 et a fait un appel à une mobilisation des acteurs, des partenaires, des collectivités territoriales, de la société civile, des syndicats, des enseignants et des élèves. Cette proposition a été adoptée par le Conseil", peut-on lire dans le communiqué.



A rappeler que le G7, groupe de syndicats les plus représentatifs de l’Education nationale regroupant le SEMSS – SELS- SIENS- CUSEMS - SELS/A- UDEN - SENLAS /FC, a, à l'issue de leur réunion d'évaluation de ce mercredi, posé trois conditions majeures pour une reprise prochaine des enseignements et apprentissages. Il s'agit, selon les syndicalistes, d' : « adopter une démarche participative et inclusive impliquant le G 7 dans toutes les activités et stratégies qui seront initiées ; assurer le strict respect du protocole sanitaire et sécuritaire sur toute l’étendue du territoire pour assurer la protection sanitaire et la sécurité des enseignants et des élèves ; assurer dotation en quantité suffisante de tous les établissements scolaires en matériels de protection sanitaires ».