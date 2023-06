Reprise du match contre GFC: Casa-sports accuse indirectement la LSFP de "complicité"

Les dirigeants du club casamançais ne semblent pas en finir avec la Ligue sénégalaise de football professionnel. En effet, depuis l’apparition d’une notification de la Commission de discipline ordonnant de rejouer le match interrompu de la 21e journée qui avait opposé Guédiawaye FC et Casa-sports, le club a livré deux communiqués dans lequel, il accuse indirectement la LSFP de complicité avec le club de la banlieue dakaroise.



« La Commission de Discipline de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel a, en date du 21 juin 2023, rendu public son PV N060 par lequel elle a décidé de faire rejouer le match Guédiawaye Football Club vs Casa Sports, du 14 mai, comptant pour la 21e journée. Un match interrompu aux ultimes minutes par suite d’une panne de courant troublante au niveau des projecteurs. La coupure du courant électrique était seulement limitée aux projecteurs, les vestiaires et les alentours étaient toujours éclairés de façon ininterrompue. Il convient de rappeler d’ailleurs qu’il y a de cela 3 ans, ce même club avait bénéficié de la complicité et de la complaisance de cette même LSFP pour avoir royalement refuser d’effectuer le déplacement à Ziguinchor et empocher plus tard et de façon injuste d’ailleurs trois (3) points », ont-ils écrit dans le communiqué dimanche soir.



Pis, le Casa-Sport parle d'une "injustice" et d'une "tentative de trouble" vis-à-vis de ses joueurs. « En ordonnant de rejouer ce match sous prétexte que personne n’était responsable, la Commission de Discipline a pris une décision très légère et injuste. La publication du PV de cette Commission de Discipline le jour des huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal qui avaient opposé l’US Ouakam au Casa Sports pourrait sembler troublante ».



Toutefois, il convient de rappeler que le huit-clos prévu pour ce match, sanctionnant des écarts de comportement des supporters de Guédiawaye Football Club, « n’en était pas un d’ailleurs, en raison de la forte présence des fans de GFC aux alentours du stade ». Ce qui avait contraint l’équipe du Casa Sports de sortir du stade sous une escorte policière jusqu’à la VDN-Ouest. Au cours du dit huis clos, l’équipe de Casa TV fut d’ailleurs agressée.



À l'en croire, les responsables de Casa-Sport parlent d'une « indifférence » et d'un sentiment de « stigmatisation » « Les derniers développements du football local sénégalais ne devraient laisser indifférent aucun acteur sportif de notre pays et d'ailleurs. Le 22 Juin, une circulaire de la LSFP ordonna le report du match Jaraaf vs Casa, à une date ultérieure, à cause « … du contexte politico-sécuritaire et de la persistance des incertitudes. ». Pendant ce temps, les autres matchs se sont déroulés sur toute l’étendue du territoire national. Cela laisserait comprendre que le « contexte politico-sécuritaire et de la persistance des incertitudes » ne concernait que ce match-là.



Le Comité Allez Casa, Comité des Supporters du Casa Sports, appelle à la responsabilité des instances du football sénégalais afin de préserver l’image du football au sommet de l’Afrique voir du monde. Toutefois, il estime que dans un « contexte politico- sécuritaire » marqué par la « … persistance des incertitudes. », le football devrait plus que par le passé servir d’instrument de raffermissement des liens, de renforcement de la cohésion sociale, de solidarité, de pacification, d’apaisement plutôt que de paraitre comme un instrument de stigmatisation et de discrimination ».