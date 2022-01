Reprise progressive du trafic à l'aéroport d'Istanbul

Les premiers vols avaient pu atterrir et décoller mardi, mais les mouvements restent très limités avec toujours une seule des trois pistes ouverte.



"Les vols reviennent progressivement à la normale à l'aéroport d'Istanbul. Nous avons programmé 131 vols entre 07H00 et 13H00" (04H00 et 10H00 GMT), a annoncé sur Twitter la compagnie nationale Turkish Airlines.



La gestion de la crise sur cet aéroport ultra-moderne inauguré en 2019 - et fermé pour la première fois au trafic - a fait l'objet de vives critiques ces derniers jours avec des centaines de passagers bloqués dans l'aérogare, incapables de voler ou de se rendre en ville, les routes étant bloquées par la neige.



Contraints pour la plupart de dormir à même le sol glacé, ils ont dénoncé l'absence d'information et de soutien logistique de la part des autorités aéroportuaires et de Turkish Airlines, a constaté un photographe de l'AFP.



Autre souci, mercredi, certains s'inquiètent sur Twitter de la péremption de leurs tests Covid pratiqués pour un départ initialement prévu lundi ou mardi.



Le second aéroport d'Istanbul, Sabiha Gokcen, sur la rive asiatique, fonctionnait en revanche normalement malgré quelques retards.



La neige est arrivée samedi sur la majeure partie de la Turquie, redoublant d'intensité à deux reprises dimanche puis dans la nuit de lundi à mardi.



Le trafic routier a été suspendu mardi autour de la mégapole de 16 millions d'habitants, sur décision de la préfecture d'Istanbul.



Mercredi a été décrété jour chômé dans les administrations publiques et les universités resteront fermées jusqu'au 31 janvier.



Un millier d'avions se croisent chaque jour à "Istanbul Havalimani", situé sur la rive européenne à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest du centre-ville.



Sa construction avait suscité de nombreuses polémiques, notamment sur les atteintes portées à l’environnement - il est en pleine campagne - et sa localisation, près de la Mer noire, où un épais brouillard sévit fréquemment en hiver.



En 2021, Istanbul Havalimani a accueilli 37 millions de passagers, selon le ministère turc des Transports, ce qui en avait fait le premier aéroport d'Europe, connecté notamment à l'Asie centrale, au Moyen-Orient et à l'Afrique.