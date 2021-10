République tchèque: le président Zeman hospitalisé au lendemain des législatives

On savait le président Zeman malade, mais son hospitalisation en soins intensifs aussi rapidement après le scrutin législatif est quand même une surprise.



Une ambulance l’a transféré de sa résidence ce dimanche matin, peu après la visite du Premier ministre Andrej Babiš, arrivé deuxième de ces élections, juste derrière une coalition de partis de droite bien résolus à faire quitter la scène politique ce milliardaire visé par plusieurs affaires et récemment encore par les Pandora Papers.



La défaite de M. Babiš et l’état de santé plus que fragile du chef de l’État font dire aux commentateurs qu’une phase vient de se terminer.