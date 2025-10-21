Réseau Qnet démantelé au Ghana : 26 victimes libérées, 09 suspects arrêtés

L'Economic and organized crime office (Eoco) a annoncé avoir libéré vendredi 17 octobre, 26 victimes dont dix (10) ivoiriens et seize (16) ghanéens d'un réseau de traites d'humains. Ils ont été attirés dans les filets des ravisseurs par des offres d'emploi lucratives liées à Qnet.



Une opération menée sous le nom de code « Quest », a permis de procéder à l'arrestation de neuf(09) suspects à savoir deux (02) ivoiriens et sept (07) ghanéens.



Cette affaire coïncide avec l'affaire de ce jeune joueur sénégalais, Cheikh Touré, qui a trouvé la mort jeudi 16 octobre à Koumassi (Ghana). Selon les premières informations consulaires, Cheikh Touré serait victimes d'un réseau d'escroquerie et d'extorsion de fonds, ce qui pourrait être lié aux circonstances de sa mort. Sa dépouille a été déposée à la morgue d'Ebenezer de Tafo, dans la région d'Ashanti, à environ 250 km d'Accra.



Une enquête a été ouverte par les autorités ghanéennes, saisie par le gouvernement sénégalais pour élucider cette affaire!