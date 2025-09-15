Réseau social
Réseau des Parlementaires sur la Banque Mondiale et le FMI : Aïssata Tall Sall élue membre du Conseil d’Administration
Aïssata Tall Sall a annoncé son élection en tant que membre du Conseil d’Administration (Board) du Réseau des Parlementaires sur la Banque Mondiale et le FMI.
 
 
À ce titre, la députée du Sénégal souligne que son rôle consistera, aux côtés des autres collègues membres, à administrer le « Réseau dans sa mission d’appréciation critique et d’orientation des politiques menées par ces deux institutions au profit de nos populations ».
 
« Je siégerai en ma qualité de député du Sénégal représentant la région Afrique de l’Ouest. Notre mission débutera le 13 Octobre à Washington à l’occasion des rencontres annuelles du FMI et de la Banque Mondiale », a écrit l’ancienne ministre des Affaires étrangères.


Moussa Ndongo

Lundi 15 Septembre 2025 - 22:38


