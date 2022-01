Résistance aux antibiotiques : elle pourrait causer des millions de décès chaque année selon l'OMS

Le médecin et biologiste britannique Alexander Fleming, tout en recevant le prix Nobel pour sa découverte du premier antibiotique au monde, n'a pas oublié de mettre en garde contre la capacité généralisée des bactéries à se développer pour devenir résistantes aux antibiotiques.



Aujourd'hui, plus de 90 ans après sa découverte, la pénicilline, a révolutionné la médecine et les soins de santé modernes. L'Organisation mondiale de la santé a décrit les microbes résistants aux antibiotiques comme « le danger pour la santé le plus urgent de notre époque » ; Il menace de « renverser un siècle » d'avancées médicales mondiales.



" L'épidémie invisible ''

L'Organisation mondiale de la santé rapporte que la consommation mondiale d'antibiotiques a connu un énorme bond depuis le début du troisième millénaire. L'OMS surveille l'utilisation d'environ 34,8 milliards de doses d'antibiotiques chaque année, la consommation mondiale ayant augmenté de 65 % entre 2000 et 2015.



L'organisation considère que l'abus et la surutilisation des antimicrobiens sont les principaux moteurs de l'émergence de microbes résistants aux médicaments, que l'organisation mondiale a décrits comme une "épidémie invisible" qui pourrait être "plus meurtrière à long terme que le virus Corona". On s'attend à ce qu'elle cause environ 10 millions de décès par an.



Le danger d'abuser de ces médicaments est qu'ils permettent aux bactéries et aux microbes de se développer pour devenir résistants aux antibiotiques. Environ 700 000 personnes meurent chaque année dans le monde, dont 300 000 nouveau-nés, en raison de l'inefficacité des médicaments anti-inflammatoires, et l'on s'attend à ce que les chiffres augmentent.



Et les rapports mondiaux sur le sujet indiquent qu'un antibiotique sur cinq est prescrit, en Grande-Bretagne, et qu'un antibiotique sur trois est prescrit aux États-Unis, sans besoin médical.



"Une erreur que je paie toujours"

L'histoire de l'Egyptienne Rasha Ismail a commencé avec les antibiotiques il y a plus de 15 ans, lorsqu'elle a subi une césarienne dans le Royaume d'Arabie saoudite ; « Le médecin supervisant l'opération a oublié de retirer une partie du placenta », ce qui l'a exposée à des infections, après quoi le médecin a prescrit plusieurs antibiotiques, sur une période de deux mois entiers.



Rasha s'est tournée vers un autre médecin et a subi une intervention chirurgicale pour retirer la partie coincée du placenta, mais les effets de son utilisation prolongée d'antibiotiques lui ont causé des ulcères à l'estomac et au côlon.



Elle dit que son traitement antibiotique a considérablement perturbé son microbiome intestinal. Les antibiotiques tuent les bactéries intestinales bénéfiques. "J'ai réussi à me remettre des ulcères d'estomac, mais je n'ai pas encore pu me remettre des ulcères du côlon, " poursuit-elle.



Rasha explique que le défaut qui afflige son système immunitaire en raison de l'utilisation excessive d'antibiotiques et de leur effet sur les microbes de l'estomac, a fait de son corps une cible facile pour une infection virale, et par conséquent, elle a contracté la maladie de la « ceinture de feu » des mois après avoir subi une césarienne.