Restructuration au Groupe Futurs Médias : le SYNPICS/GFM dénonce une “dérive managériale”

Les délégués du personnel du Groupe Futurs Médias (GFM) ont exprimé, ce mardi, leur vive indignation face à la décision unilatérale de la Direction générale d’engager une procédure de restructuration sans concertation avec les représentants des travailleurs.



Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, la section SYNPICS/GFM estime que cette démarche « précipitée et opaque constitue une violation grave des principes du dialogue social, d’autant plus qu’elle intervient dans un contexte de précarité alarmante. »



Selon le document, plusieurs employés accusent près de trois mois d’arriérés de salaires, sans qu’un plan de sauvegarde ni des mesures d’accompagnement n’aient été proposés.



La note signée par Mamadou Fall, secrétaire général du SYNPICS de GFM, fustige une « opération de licenciement collectif menée avec l’appui de l’ancien inspecteur régional du travail de Dakar, Tène Gaye. »



Elle dénonce une posture « autoritaire et déconnectée des réalités humaines, exposant des dizaines de familles à une insécurité brutale, alors même que des travailleurs ont contribué pendant plus de 15 ans à la stabilité de l’entreprise. »



Face à ce qu’ils qualifient de « situation intolérable », les travailleurs annoncent l’organisation d’un rassemblement d’ampleur pour dénoncer la démarche de la direction. « Ce mouvement sera pacifique, mais déterminé », souligne le communiqué, précisant qu’il portera des revendications « légitimes d’hommes et de femmes qui refusent d’être sacrifiés au nom d’une logique froide et arbitraire. »



Le SYNPICS interpelle également les autorités de la République pour qu’elles prennent la pleine mesure de cette crise et enquêtent sur les méthodes employées.



Il appelle enfin la Direction générale de GFM à « revenir à la raison » et à renouer avec les principes de transparence et de responsabilité. « Le personnel n’est pas une variable d’ajustement. Il est la colonne vertébrale de toute entreprise digne de ce nom », conclut le document.