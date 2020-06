Résultat des municipales 2020 : les premières tendances dévoilées, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour des élections municipales 2020 se déroule ce dimanche 28 juin 2020. 4820 villes sont concernées, près de 30 000 commune ayant d'ores et déjà désigné leurs maires lors du premier tour en mars. Plus de trois mois après le premier round et à l'issue d'une crise sanitaire inédite qui semble loin d'être terminée, cette élection chamboulée pourrait provoquer de grosses surprises, à Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, Bordeaux ou encore Montpellier où rien n'est encore joué, comme au Havre où le Premier ministre est candidat.



Les premières tendances de l'élection ont été dévoilées. A midi, la participation est de 15,29%, soit un taux extrêmement bas. Au premier tour, elle était de 18,38%. La crainte du coronavirus, la démobilisation liée à la longue période de confinement entre les deux tours et la campagne perturbée par les mesures de distanciation semblent fortement impacter cette municipale 2020 à ce stade.

Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18 heures dans certaines villes, jusqu'à 19 ou 20 heures pour la majorité. Pour savoir où voter et jusqu'à quelle heure, rendez-vous sur notre page consacrée aux bureaux de vote.



Les premiers résultats de ces élections municipales seront dévoilés à 20h. Des estimations devraient être livrées dans les plus grandes villes par les instituts de sondages, relayés par les résultats partiels du ministère de l'Intérieur à partir des premiers dépouillements. Les résultats définitifs pourraient être connus tard dans la nuit à Paris et dans plusieurs grandes villes.



15:04 - Le point sur les ministres en lice ce dimanche au 2e tour

Quatre ministres sont au second tour des élections municipales aujourd'hui. Édouard Philippe, le Premier ministre, se présente au Havre. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'Égalité femmes-hommes, est en deuxième position sur la liste LREM dans le XIVe arrondissement parisien, tandis qu’Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État à l'Industrie est septième sur cette liste. Le secrétaire d'État à l'Éducation Gabriel Attal est quant à lui deuxième sur la liste LREM de Vanves, dans les Hauts-de-Seine.





14:33 - Un changement de premier ministre après les élections municipales ?



La porte-parole du gouvernement l'a annoncé en début de semaine : il y aura bien un remaniement ministériel dans les jours qui suivront les résultats des élections municipales. Mais personne ne sait encore si Emmanuel Macron souhaite se séparer de l'actuel locataire de Matignon. Selon un sondage BVA pour RTL et Orange, paru mi-juillet, 61% des Français préféreraient qu’Emmanuel Macron conserve Edouard Philippe dans ses fonctions de Premier ministre. Le chef du gouvernement, engagé dans la campagne des municipales au Havre, a fait savoir dans Paris-Normandie : "J'entends bien redevenir maire dès lors que je ne serai plus Premier ministre." "Si les électeurs me font confiance, je serai de retour au Havre. Au plus tard en mai 2022, mais peut-être beaucoup plus tôt", avait-il ajouté.





13:46 - La participation en hausse dans l’Aisne à midi

Au niveau national comme régional, l’Aisne Nouvelle indique que la participation est en baisse pour ce second tour des municipales, par rapport au premier tour. Néanmoins, elle est en hausse dans l’Aisne selon le média.



13:44 - 24% des têtes de liste sont des femmes sur ce 2e tour

D'après les calculs du Parisien, dans les 1 400 communes de plus de 1 000 habitants où un second tour est organisé, 24% des têtes de liste sont des femmes. En 2014, au second tour, ce pourcentage s'élevait à 18,8%. Le chiffre de cette année traduit donc une amélioration, mais il démontre que la parité pour les postes à responsabilité est encore loin d'être une réalité.



13:18 - Participation en baisse dans le Nord et les Hauts-de-France

Par rapport au premier tour des élections municipales 2020, le taux de participation, à 12h00, est en baisse dans le Nord et les Hauts-de-France. Il s’élève à 17,27% dans les Hauts-de-France et à 13,74% pour le département du Nord.



12:55 - Emmanuel Macron a voté au Touquet

Le chef de l’État, Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, a voté dans son fief du Touquet (Pas-de-Calais), rapporte BFMTV. Il y a discuté avec des électeurs et assesseurs.



12:42 - 18,13% de participation en Moselle

À midi, le taux de participation aux élections municipales en Moselle est de 18,13%. En 2014, à la même heure, il était de 27,48 %.



12:29 - Le point en Haute-Loire

À midi, le taux de participation en Haute-Loire pour le deuxième tour des élections municipales est de 20,62%, selon un tweet du préfet du département.



12:18 - Quel taux de participation en Ardèche ?

Selon le préfet de l’Ardèche, le taux de participation à 12h00 pour le second tour des élections municipales est estimé à 22,85% dans le département.



12:06 - 15,29% de participation à midi

D’après les chiffres communiqués à midi, le taux de participation est de 15,29% en France. Lors du premier tour 2020, 18,38% de participation avaient été recensés.



11:40 - Jusqu’à quelle heure voter dans le Var ?

Dans le Var, France 3 Régions rapporte que les bureaux de vote suivant seront ouverts jusqu'à 19 heures : La Garde, Hyères, Le Pradet, Le Luc, Cogolin et Le Lavandou. Dans les autres communes, les votes seront clôturés à 18 heures.



11:28 - Le point pour les municipales dans les Alpes-Maritimes

Dans les Alpes-Maritimes, France 3 Régions rapporte qu’il est possible de voter à partir de 8 heures jusqu'à 20h si vous êtes inscrits dans les communes suivantes : Cagnes-sur-mer, Carros, Menton, Nice, Peymeinade, Roquebrune-Cap-Martin, Saint-Paul-de-Vence, Le Tignet, Valbonne, Vallauris, Vence.



10:52 - Au Havre, les patrons de discothèque interpellent le Premier ministre

Toujours fermées malgré le déconfinement mis en place le 11 mai en France, les discothèques pourraient ne pas rouvrir avant septembre, rappelle Ouest France. Les patrons de ces établissements sont inquiets, et se sont rendu ce dimanche 28 juin, jour des élections municipales, devant le bureau de vote du Premier ministre et candidat Édouard Philippe.



10:32 - Comment voter blanc ?

Certains électeurs souhaitent participer au processus démocratique, mais ne se reconnaissent dans aucun programme des candidats aux élections municipales. Il reste pour eux une option : le vote blanc. Pour ce faire, RTL rapporte les deux options possibles : vous pouvez mettre dans votre enveloppe un bulletin blanc, ou simplement déposer une enveloppe vide dans l'urne.



10:18 - Quel taux de participation au premier tour ?

Le 15 mars, au premier tour des élections municipales, moins d'un électeur sur deux s'était déplacé, faisant plafonner le taux de participation définitif à 44,6%, selon les informations du ministère de l’Intérieur rapportées par franceinfo. Cela représente près de 20 points de moins que lors des dernières municipales en 2014 (63,5% de participation), précise le média.



10:03 - Des journalistes en grève refusent de couvrir les municipales

Dans une tribune publiée par le Journal du dimanche ce dimanche 28 juin, les Sociétés de journalistes de BFMTV, RMC et des autres rédactions de NextRadioTV ont déclaré qu’ils ne couvriraient pas le second tour des élections municipales. Les journalistes affirment notamment : "Raconter, décrypter, vivre avec vous ce temps fort de la démocratie […], c'est notre mission. Pourtant nous ne la remplirons pas. Un crève-cœur en tant que journalistes et citoyens." Une réponse à un plan social mis en place par le groupe.