Résultats Bac 2019 : le Lycée Scientifique d’Excellence de Diourbel obtient 100% de réussite avec 11 mentions très bien

Le Lycée Scientifique d’Excellence de Diourbel, situé à l'Ouest du Sénégal a obtenu 100% de taux de réussite au baccalauréat (Bac) 2019. Sur les 60 candidats, 11 ont eu la mention très bien, 25 mentions bien, seul 2 sont admis avec la mention passable.



« Effectivement, on a fait du 100%. On a deux (2) séries, S1 et S2. En S1, parmi les 27 candidats, on a 7 Mention très bien, 13 mentions Bien, 6 mentions à A. Bien et une mention passable. En S2, on a 33 élèves, 4 mentions très bien, 12 mentions bien, 16 mentions A bien et une mention passable », déclare le Proviseur dudit Lycée sur radio Sénégal.



Selon Ousmane Sagna, « ce taux de réussite est le résultat d’un ensemble de choses. D'abord, les gens se donnent à fond, on a sélectionné tout le personnel qui est là sur dossier. En plus de cela, évidemment, il y a les bonnes conditions qui s’y ajoutent ». Il invité l’Etat du Sénégal a en créer d’autres.