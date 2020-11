Résultats de l'élection américaine: Trump attaque, Biden en mauvaise posture ?

L'élection présidentielle américaine de 2020 est en train de s'achever aux Etats-Unis, où la longue séquence de décompte des votes est en cours, avec des incertitudes sur le vote par correspondance, notamment en Pennsylvanie. De nombreux Etats ont déjà livré leurs verdicts et c'est un scénario à la fois semblable à celui de 2016 et totalement incertain qui se dessine. Joe Biden a sans doute réussi à conquérir l'Arizona, une prise importante après plusieurs échecs dans des Etats clés, des fiefs républicains qu'on considérait comme accessibles pour les démocrates. Floride, Ohio et Texas restent républicains, Pennsylvanie et Géorgie semblent pour l'instant pencher plutôt en faveur de Donald Trump. Mais rien n'est encore joué, le suspense pourrait durer.



Donald Trump s'est exprimé en direct de la Maison Blanche peu avant 8h30, heure française. "C'était une grande soirée pour nous, regardez tous les Etats qu'on a remporté et la marge avec laquelle on l'a emporté", a-t-il expliqué. "Un petit groupe de personnes très tristes essaient de priver les électeurs américains de leurs droits, de nous voler la victoire et nous ne l'accepterons pas", a assuré ensuite le président sortant avant de multiplier les tacles et d'évoquer "une fraude contre la nation" : "On ne veut pas qu'ils retrouvent des bulletins à 4h du matin". Le candidat républicain a évoqué la possibilité d'aller devant la Cour suprême. "Notre objectif maintenant est d'assurer l'intégrité du scrutin. Nous voulons que la loi soit correctement appliquée. Nous allons gagner et, de ce que j'en pense, nous avons déjà gagné".



Joe Biden l'avait devancé peu avant 7 heures, heure française, ce matin. Se disant confiant dans l'issue du scrutin, il a estimé être toujours dans la course en Georgie et a même affirmé : "On va gagner la Pennsylvanie". Donald Trump avait immédiatement répliqué sur Twitter : "Nous sommes grands, mais ils essaient de nous voler l'élection. Nous ne les laisserons jamais faire". Suite au discours de Donald Trump, l'équipe de campagne de Joe Biden a réagi dans des propos repris par CNN, évoquant des "propos outrageux, sans précédents et incorrects".



Le résultat des élections américaines se dévoile, dans chaque Etat, sous forme de résultats partiels et de projections réalisées par les médias américains. Ces dernières permettent, dans un premiers temps, de dresser de manière fiable la liste des grands électeurs qui seront attribués à chacun des deux candidats. Il faut 270 grands électeurs pour être élu président des Etats-Unis. Concernant le résultat en terme de suffrages exprimés, il sera consolidé sans doute bien plus tard ce mercredi.



Donald Trump a déjà 213 grands électeurs. Il remporte les Etats suivants : la Floride, le Texas l'Indiana, le Kentucky, la Virginie Occidentale, la Caroline du Sud, l'Oklahoma, l'Alabama, le Mississippi, le Tennessee, l'Arkansas, la Louisiane, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud, le Wyoming, le Nebraska, le Kansas, l'Utah, le Missouri, l'Ohio, le Montana, l'Idaho, l'Iowa.



Joe Biden a déjà 238 grands électeurs. Il remporte les Etats suivants : le Vermont, la Virginie, le Delaware, DC, le Maryland, le Massachusetts, Rhode Island, le New Jersey, le Connecticut, l'Illinois, New York, le Nouveau Mexique, le Colorado, le New Hampshire, le Minnesota, l'Arizona, Hawaï, la Californie, l'Etat de Washington, l'Oregon, et une majorité du Maine (Etat où un vainqueur ne remporte pas forcément tous les grands électeurs).