Retard promulgation code de la presse: Tidiane Kassé dit ne pas comprendre à quoi joue l'État

Le code de la presse a été voté depuis plus d'un an, mais le décret d'application n'est toujours pas sorti. Le journaliste formateur Tidiane Kassé, joint par Seneweb, s'interroge sur l'attitude de l'État.



"Je ne comprends absolument pas pourquoi le décret n'est pas promulgué, parce que tout un chacun, y compris dans l'espace politique, est d'accord que la presse doit être protégée. Car elle doit jouer un rôle dans l'éveil des citoyens, dans le commerce des idées. Je ne comprends pas à quoi l'État joue, je ne vois pas pourquoi on ne le promulguerait pas".



De son point de vue, l'État doit participer à la protection de médias par la clarification du jeu. Il doit veiller, dit-il, aux règles qui président à l'exercice de cette fonction, compte tenu du rôle de la presse.