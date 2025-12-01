Retards de bourses : Daouda Ngom promet des solutions et exhorte les étudiants à une approche constructive

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Mesri), Daouda Ngom, est intervenu ce lundi 1er décembre 2025 pour répondre aux préoccupations des étudiants concernant les retards de paiement des bourses. Il a rejeté toute responsabilité de son département, attribuant les difficultés actuelles aux longs mois de fermeture des campus. « La fermeture des universités pendant huit mois en 2023 a accru les difficultés que nous rencontrons aujourd’hui sur les bourses », a-t-il déclaré.



Lors de sa communication sur le projet de budget 2026, le ministre a appelé les étudiants à adopter une approche constructive dans la gestion de leurs revendications. « Il faut que les étudiants acceptent de payer leurs tickets de restaurant. Depuis une semaine, ils pratiquent ce qui est communément appelé ‘’Ngenté Toubab’’, ce qui n’est pas acceptable. L’État prendra ses responsabilités », a-t-il prévenu.



Dans ce cadre, M. Ngom a annoncé qu’il rencontrera ce mardi les étudiants de l’Université Gaston Berger (UGB) à 15 heures, afin de trouver des solutions et d’apaiser les tensions. Il a également proposé la mise en place d’un comité paritaire chargé de traiter tous les cas et de définir les modalités relatives aux bourses.



Par ailleurs, le ministre a indiqué que le cadre réglementaire des allocations d’études fera l’objet d’une révision. « Nous allons discuter d’une révision du décret 2014-963 », a-t-il expliqué. Selon lui, cette réforme permettra d’adapter le système aux réalités actuelles de l’enseignement supérieur, à la massification des étudiants et aux contraintes budgétaires.